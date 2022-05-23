Жертвы сами сообщали код из SMS-сообщения.

На прошлой неделе лжебанкиры похитили у брянцев больше двух миллионов рублей.

В полицию обратились четверо жителей Брянской области. Все они пострадали от действий якобы сотрудников банка.

Потерпевшим звонили неизвестные и сообщили о подозрительных переводах, ошибочном списании или блокировке счета. Жертвы сами сообщали данные карт, а также код для подтверждения операции из SMS.

В итоге потерпевшие лишились более двух миллионов рублей.