Лжеэксперт по инвестициям обманул жительницу Брянска

Лжеэксперт по инвестициям похитил почти 200 тысяч рублей у жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратилась жительница Володарского района Брянска. Она пообщалась с «экспертом» по быстрому заработку. По его совету женщина решила инвестировать свои сбережения. 177 тысяч рублей она перевела на указанные незнакомцем счета. После получения денег собеседник перестал выходить на связь.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества.