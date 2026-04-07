Лжеинвестор обманул жительницу Брянского района на прошлой неделе

2026, 07 апреля 08:12

Лжеинвестор похитил свыше 150 тысяч рублей у жительницы Брянского района на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Брянского района. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила быстро заработать на вкладах. На указанные незнакомцем счета заявительница перевела 156 тысяч рублей. После получения денег «бизнес-партнер» перестал выходить на связь. Прибыли заявительница не получила и вернуть назад свои деньги не смогла.

Полицейские расследуют обстоятельства мошенничества.