Лжеинвестора из Брянска суд отправил в колонию

Суд отправил в колонию жителя Брянска, похитившего свыше 15 млн рублей у граждан под предлогом инвестирования. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 49-летний житель областного центра.

С 2020 по 2022 год мужчина представлялся организатором дочерней структуры крупного западно-европейского инвестиционного фонда. Девяти жителям Брянска он пообещал высокий доход от вложенных в фонд денег. Потерпевшие передали фигуранту свыше 15 млн рублей. Деньги злоумышленник потратил.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в колонии общего режима и оштрафовал на полмиллиона рублей. Решение не вступило в законную силу.