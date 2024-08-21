Лжеинвестора задержали брянские стражи порядка

Лжеинвестора, похитившего свыше 15 млн рублей, задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном управлении УМВД.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со специальным техническим подразделением пресекли противозаконную деятельность 49-летнего жителя Брянска. Тот выдавал себя за представителя крупного зарубежного инвестиционного фонда. Мужчина по телефону и лично уговаривал жителей региона передать ему деньги для выгодного вклада. Выполнять обязательства мошенник не собирался.

За три года жертвами лжеинвестора стали не менее восьми жителей Брянщины. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. В середине августа брянские полицейские задержали его в Московской области.

Фигуранта взяли под стражу. Расследование продолжается.