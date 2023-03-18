Лжемастер обобрал пять жителей Брянска

Лжемастер похитил более миллиона рублей у пятерых жителей Брянска, сообщили в региональном УМВД.

Брянские полицейские раскрыли серию мошенничеств. Пять жителей областного центра лишились денег, обратившись за услугами по ремонту к недобросовестному мастеру. Объявления потерпевшие нашли на тематическом сайте.

Мужчина приезжал к заказчикам, производил замеры, составлял смету и заключал договор. Получив предоплату, «мастер» начинал тянуть время начала работ по разными предлогами. Только спустя пару месяцев заказчики понимали, что связались с мошенником.

Стражи порядка задержали 28-летнего жителя Советского района Брянска, подозреваемого в преступлениях. Он похитил у своих жертв более 1 200 000 рублей.

Фигуранту предъявили обвинение по статье «Мошенничество».