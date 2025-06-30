Лжеоператоры сотовой связи обманули двух брянцев за неделю

Лжеоператоры сотовой связи похитили свыше 650 тысяч рублей у двух брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами лжеоператоров сотовой связи стали двое жителей Брянской области. Злоумышленники представились работниками компании сотовой связи. Они информировали о якобы необходимости срочно продлить договор обслуживания номера. Для этому собеседникам нужно выполнить некоторые манипуляции на телефоне и назвать коды из смс-сообщений. Так мошенники получил доступ к банковским счетам потерпевших. Жертвы лишились 657 тысяч рублей.