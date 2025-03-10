Лжеоператоры сотовой связи обманули пятерых брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили свыше двух миллионов рублей у пятерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились пять жителей Брянской области, которые стали жертвами лжеоператоров сотовой связи. Злоумышленники представлялись сотрудниками компаний и информировали о необходимости продлить договор обслуживания телефонного номера или заменить якобы устаревшую сим-карту. Во время беседы мошенники получали доступ к банковским счетам потерпевших. Брянцы лишились 2 144 000 рублей.