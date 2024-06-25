За неделю лжеоператоры сотовой связи похитили более миллиона рублей у брянцев. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Жертвами мошенников, которые представлялись работниками оператора сотовой связи на прошлой неделе стали трое жителей Брянской области. Злоумышленники сообщали о необходимости продлить договор обслуживания или заменить устаревшую сим-карту. Во время беседы мошенники получали доступ к банковским счетам потерпевших. Брянцы лишились 1 022 000 рублей.