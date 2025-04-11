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Лжеоператоры сотовой связи похитили полтора миллиона рублей у брянца

2025, 11 апреля 08:01 Происшествия
Лжеоператоры сотовой связи похитили полтора миллиона рублей у брянца
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Лжеоператоры сотовой связи похитили полтора миллиона рублей у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель Брянска. Ему позвонил якобы работник оператора сотовой связи. Он проинформировал о необходимости разблокировать сим-карту. Во время беседы по указанию незнакомца мужчина выполнял различные манипуляции в смартфоне. Так злоумышленник получил доступ к банковскому счету потерпевшего. Оттуда пропали 1 526 000 рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества.

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