Лжеоператоры сотовых компаний обманули четырёх брянцев за неделю

Лжеоператоры сотовых компаний похитили у четырёх брянцев почти 10 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Лжеоператоры сотовых компаний обманули четырёх жителей Брянской области за неделю. Злоумышленники представлялись менеджерами оператора сотовой связи и сообщали о необходимости заменить устаревшую сим-карту или тариф. Во время беседы мошенники получали доступ к счетам жертв. У брянцев злоумышленники похитили 9 914 000 рублей.