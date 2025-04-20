13-летний мальчик погиб на пожаре в многоэтажке в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Ночью 19 апреля 2025 года в многоквартирном доме по переулку Пилотов в Советском районе Брянска загорелась квартира. На вызов прибыли пять пожарных расчётов. Спасатели потушили огонь. в квартире они обнаружили 13-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначен комплекс судебных экспертиз.