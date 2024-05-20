Мальчик попал в больницу после аварии в Большом Полпино

Байкер сбил 13-летнего велосипедиста в Большом Полпино и скрылся. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Горького посёлка Большое Полпино в Брянске. 18-летний водитель за рулём кроссового мотоцикла BSE Z2 сбил 13-летнего подростка на велосипеде Forvard — Омега 101. Мальчик ехал во встречном направлении. После ДТП байкер скрылся с места происшествия.

Мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом височной кости и ушибом ноги попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.