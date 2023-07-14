Мальчик сломал позвоночник в ДТП в Брянске

Ребенок попал под машину на переходе в Брянске и сломал позвоночник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Димитрова в Володарском районе Брянска произошла авария. 51-летняя женщина-водитель на Volkswagen Tiguan сбила восьмилетнего мальчика. Ребенок шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка госпитализировали с компрессионным переломом позвонков.