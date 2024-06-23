Мальчика сбила машина парковке торгового центра в Брянске

Авария произошла на улице 3-го Интернационала в Брянске. 27-летний водитель за рулём Opel Astra на парковке ТРЦ «БУМ-СИТИ» девятилетнего пешехода. Мальчик шёл к центральному входу торгового центра в неустановленном месте. Ребёнка со сломанной ногой доставили в больницу.

Девятилетний мальчик попал под машину на парковке торгового центра в Брянске. Т происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

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