Маршрутка врезалась в автобус в Брянске

Женщина пострадала при столкновении маршрутки с автобусом в областном центре. О происшествии сообщили в городском ГИБДД.

На остановке общественного транспорта в районе дома № 31 по переулку Городищенскому в Брянска произошло ДТП. 42-летний водитель маршрутного такси Peugeot врезался в стоящий в заездном кармане автобус «МАЗ».

21-летняя пассажирка маршрутки получила ушибы лица. После осмотра медиками ее отпустили домой с назначением лечения. В автобусе в момент ДТП пассажиров не было.

Сотрудники полиции проводится проверка по факту аварии.