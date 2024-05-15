Машина сгорела в брянском посёлке Красная Слобода

Легковушку тушили пожарные в брянском посёлке Красная Слобода. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Почепском районе. В посёлке Красная Слобода загорелся легковой автомобиль. Спасатели на двух автоцистернах оперативно справились с возгоранием.

Огонь серьезно повредил автомобиль. Люди на происшествии не пострадали. Эксперты установят причину пожара.