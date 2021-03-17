Машина ушла под землю у школы в Брянске

ЧП произошло в Фокинском районе.

17 марта у школы № 58 в Фокинском районе Брянска разверзся асфальт под легковой иномаркой.

Фото с места происшествия в соцсетях разместили очевидцы. На нем видно, что машина ушла под землю до середины бампера. Вероятно, автовладелец стал жертвой прорыва трубопровода.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.