Въехавший в Орлик в Брянске водитель едва не утопил машину

«Утопленника» вытащили с помощью «УАЗа».

Водитель, не рассчитавший свои силы и возможности машины, потерпел крах на озере Орлик в Бежицком районе Брянска на глазах у отдыхающих.

Как рассказали очевидцы, автомобилист попытался на Audi преодолеть ручей, соединяющий два карьера, но выбраться из воды уже не смог. На помощь ему подоспели другие водители. В ходе «спасательной операции» иномарку вытащили с помощью «УАЗа».