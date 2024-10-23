Машина врезалась в лося на брянской трассе

Водитель пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 204 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Новозыбковском районе произошло ДТП. 37-летний водитель на автомобиле LADA GRANTA врезался в лося. Животное внезапно выбежало с правой обочины на проезжую часть.

Водитель получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.