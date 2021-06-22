Мечтавший сходить в театр с девушкой брянец стал жертвой обмана

Обиженный кавалер написал заявление в полицию.

30-летний поклонник театра из Брянского района стал жертвой мошенничества.

Как сообщает региональное УМВД, у мужчины завязался в мессенджере оживленный диалог с написавшей ему незнакомкой. Во время общения пара договорилась о совместном походе в театр.

Брянец перевел новой знакомой 18,7 тысячи рублей на покупку билетов и другие расходы, связанные с предстоящим мероприятием.

Собеседница пообещала вскоре вернуть деньги, но вместо этого перестала отвечать на звонки, а затем и вовсе внесла номер кавалера в черный список.

На минувшей неделе житель Брянского района обратился в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.