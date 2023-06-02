Медсестра брянской больницы получила условный срок за взятки

Главная медицинская сестра Унечской районной больницы осуждена на семь лет условно за взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получениии взятки должностным лицов. На скамье подсудимых оказались главная медицинская сестра Унечской центральной районной больницы. С июля 2017 года по июль 2018 года женщина получила от индивидуального предпринимателя взятку более 180 тысяч рублей за включение его в число единственных поставщиков и заключение с ним контрактов на поставку медицинских изделий.

Суд назначил виновной семь лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на полтора года. Сумму взятки также конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.