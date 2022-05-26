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Mercedes-Benz сбил женщину в Брянске

2022, 26 мая 10:28 Происшествия
Mercedes-Benz сбил женщину в Брянске
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Минивэн двигался задним ходом.

В районе дома 99А по улице Калинина в Брянске произошла авария. 38-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил 43-летнюю женщину, которая стояла у края проезжей части. Минивэн двигался задним ходом. Женщина получила ушибы руки и ноги.

Инспекторы проверили водителя по СПО «Паутина» и составили на него 12 протоколов. Девять — за непристёгнутый ремень и три — за разговоры по телефону за рулём.

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