Mercedes-Benz сбил женщину в Брянске

Минивэн двигался задним ходом.

В районе дома 99А по улице Калинина в Брянске произошла авария. 38-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил 43-летнюю женщину, которая стояла у края проезжей части. Минивэн двигался задним ходом. Женщина получила ушибы руки и ноги.

Инспекторы проверили водителя по СПО «Паутина» и составили на него 12 протоколов. Девять — за непристёгнутый ремень и три — за разговоры по телефону за рулём.