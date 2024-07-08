Микроавтобус и легковушка столкнулись в Брянске

Женщина получила травмы при столкновении легковуши с микроавтобусов в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Красноармейской в городе Брянске произошло ДТП. 42-летний водитель за рулём PEUGEOT BOXER проехал на запрещающий сигнал светофора. Микроавтобус врезался в CITROEN С3. 40-летняя женщина-водитель легковушки поворачивала налево на «зелёный» свет.

Автомобилистка получила травму головы и перелом костей предплечья. Госпитализация ей не потребовалась.

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.