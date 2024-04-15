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Микроавтобус сбил женщину в Брянске

2024, 15 апреля 09:00 Происшествия
Микроавтобус сбил женщину в Брянске
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Микроавтобус сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. 

Авария произошла в районе дома 8а на улице Полесской в Брянске. 44-летний водитель микроавтобуса Citroen 20083-03 сбил 63-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

Женщину с ушибленной раной лба отвезли в больницу. На пешехода инспекторы составили протокол. По факту аварии полиция проводит проверку.

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