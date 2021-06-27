Молния попала в жилой дом на окраине Брянска (ВИДЕО)

В результате разгула стихии произошел пожар.

Во время непогоды в жилой дом в поселке Бордовичи попала молния. Как сообщают в соцсетях очевидцы, после попадания молнии дом загорелся. На место оперативно прибыли спасатели и медики.

Местные жители также рассказали, что дом был оборудован громоотводом, но без соблюдения правил безопасности.

Официальной информации о ЧП и числе пострадавших пока не поступало.