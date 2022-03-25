Город32

В Брянске заложили первый камень нового 16-этажного дома

2022, 25 марта 16:00 Лента новостей
В Брянске заложили первый камень нового 16-этажного дома
Источник фото

Реализовывать проект будут гомельские строители.

Торжественная церемония закладки первого камня 16-этажного жилого дома прошла на улице Олега Строкина в Брянске. Старт новому инвестпроекту дали председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и Губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Проект совместной интеграции начали в канун Дня единения народов России и Беларуси.

В Брянске заложили первый камень нового 16-этажного дома

16-этажный жилой дом возведут белорусские строители Гомельского домостроительного комбината. Через полтора года 152 семьи станут новосёлами. Часть квартир получат дети-сироты, врачи и тренеры.

В Брянске заложили первый камень нового 16-этажного дома

Читайте также
Брянские баскетболисты вышли в финал «Локобаскет-Школьная лига»
25 марта 15:29
Брянские баскетболисты вышли в финал «Локобаскет-Школьная лига»
Пьяный водитель пытался скрыться от брянских полицейских
25 марта 15:09
Пьяный водитель пытался скрыться от брянских полицейских
Директора сельхоздепартамента Брянской области подозревают в получении взятки
25 марта 14:01
Директора сельхоздепартамента Брянской области подозревают в получении взятки
В магазинах Клетнянского района торговали протухшей колбасой
25 марта 13:35
В магазинах Клетнянского района торговали протухшей колбасой

Новости регионов

Актуальные темы

Экономика
70% импортных соединителей производят на Карачаевском заводе
Лента новостей
Обязательная вакцинация в Брянской области отменена
Общество
Масочный режим в Брянской области продолжает действовать
Лента новостей
23 брянца стали Героями России
Экономика
Недостоверная статистика мешает покупать социальное жильё для брянцев

Новости партнёров

«О рекламе»
«О рекламе»

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Брянского УФАС России  Наталья Новикова  ответила на вопросы читателей  о  требованиях к размещению рекламы с употреблением слов в превосходной степени.

Ключ на максимум: «Ростелеком» расширил функционал своей платформы для новостройки в Брянске
Ключ на максимум: «Ростелеком» расширил функционал своей платформы для новостройки в Брянске

Провайдер расширил возможности платформы «Ростелеком Ключ» для брянского жилого комплекса «Атмосфера в парке».

Сотрудники МЖД передали беженцам из Донбасса 18 тонн гуманитарной помощи с начала марта
Сотрудники МЖД передали беженцам из Донбасса 18 тонн гуманитарной помощи с начала марта

Сотрудники МЖД с начала марта собрали и передали в территориальные пункты приема помощи #МыВместе 18 тонн гуманитарной помощи, чтобы поддержать беженцев из Донбасса.

Игорь Маковский: реализация наших корпоративных решений по поддержке и развитию ИТ предприятия – залог успешного выполнения решений Правительства РФ
Игорь Маковский: реализация наших корпоративных решений по поддержке и развитию ИТ предприятия – залог успешного выполнения решений Правительства РФ

Компания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализует комплекс мероприятий в рамках выполнения задач, поставленных Правительством РФ по импортозамещению и созданию технологического суверенитета в области информационных технологий.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.