В Брянске заложили первый камень нового 16-этажного дома
Реализовывать проект будут гомельские строители.
Торжественная церемония закладки первого камня 16-этажного жилого дома прошла на улице Олега Строкина в Брянске. Старт новому инвестпроекту дали председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и Губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Проект совместной интеграции начали в канун Дня единения народов России и Беларуси.
16-этажный жилой дом возведут белорусские строители Гомельского домостроительного комбината. Через полтора года 152 семьи станут новосёлами. Часть квартир получат дети-сироты, врачи и тренеры.