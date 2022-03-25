В Брянске заложили первый камень нового 16-этажного дома

Актуальные темы

Новости партнёров

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова ответила на вопросы читателей о требованиях к размещению рекламы с употреблением слов в превосходной степени.

Провайдер расширил возможности платформы «Ростелеком Ключ» для брянского жилого комплекса «Атмосфера в парке».

Сотрудники МЖД с начала марта собрали и передали в территориальные пункты приема помощи #МыВместе 18 тонн гуманитарной помощи, чтобы поддержать беженцев из Донбасса.

Компания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализует комплекс мероприятий в рамках выполнения задач, поставленных Правительством РФ по импортозамещению и созданию технологического суверенитета в области информационных технологий.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».