Отдыхавшего на озере в Белых Берегах мужчину убило молнией

Медики не смогли спасти пострадавшему жизнь.

Во время грозы 4 июля ударом молнии убило отдыхавшего на берегу озера мужчину.

«На берегу озера в 16.00 во время отдыха сидящего за столиком мужчину поразило ударом молнии в голову. От полученной травмы, не приходя в сознание, он умер», – рассказали в соцсетях очевидцы.

По их словам, бригада скорой прибыла на место ЧП быстро, однако спасти жизнь мужчины медикам не удалось.