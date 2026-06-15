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ДТП

Молодая девушка и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе

2026, 15 июня 15:46
Молодая девушка и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе
Источник фото

Молодая девушка и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Поздним вечером 14 июня на 32-м км автодороги «Брянск — Дятьково — граница с Калужской областью» в Дятьковском районе. 18-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля Toyota. Иномарка съехала в кювет.

Водитель с травмами попала в больницу. Травмы такое получила 11-летняя пассажирка. Госпитализация ей не потребовалась.

На автомобилистку сотрудники полиции составили административный материал.

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