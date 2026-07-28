Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя без прав в Брянске

2026, 28 июля 11:29

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя без прав в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Около полудня 20 июля на переулке Новозыбковском в Фокинском районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Ford. За рулём находился 58-летний житель города Севска. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Он прохождения процедуры освидетельствования он отказался.

Инспекторы выяснили, что в марте мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона и был лишён водительских прав.

Теперь рецидивисту предстоит понести уголовную ответственность. Транспортное средство поместили на специализированную штрафстоянку.