14 новых остановок установили в Советском районе Брянска

2026, 25 июля 10:01

14 новых остановок установили в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе Брянска рабочие устанавливают новые остановочные комплексы для общественного транспорта. Металлические каркасы рабочие закрывают полупрозрачным поликарбонатом. На комплексах уже смонтировали стенды для объявлений.

Шесть каркасных конструкций специалисты смонтировали на улице Советской от «Таможни» до «Дворца Единоборств». Ещё восемь остановок обновили на участке от разворотного кольца у памятника Лётчикам до разворотного кольца у лицея №1 на улице Крахмалёва. На проспекте Станке Димитрова на остановке «Областная больница» также появится новый павильон.