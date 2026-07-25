Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

14 новых остановок установили в Советском районе Брянска

2026, 25 июля 10:01
14 новых остановок установили в Советском районе Брянска
Источник фото

14 новых остановок установили в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Советском районе Брянска рабочие устанавливают новые остановочные комплексы для общественного транспорта. Металлические каркасы рабочие закрывают полупрозрачным поликарбонатом. На комплексах уже смонтировали стенды для объявлений. 

Шесть каркасных конструкций специалисты смонтировали на улице Советской от «Таможни» до «Дворца Единоборств». Ещё восемь остановок обновили на участке от разворотного кольца у памятника Лётчикам до разворотного кольца у лицея №1 на улице Крахмалёва. На проспекте Станке Димитрова на остановке «Областная больница» также появится новый павильон.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

На улице Клары Цеткин в Брянске уложили асфальт по нацпроекту
28 июля 12:49
На улице Клары Цеткин в Брянске уложили асфальт по нацпроекту
На вокзале в Брянске открылась выставка Государственного архива
28 июля 10:24
На вокзале в Брянске открылась выставка Государственного архива
Более двух километров улицы Ульянова отремонтируют в Брянске по нацпроекту
28 июля 09:43
Более двух километров улицы Ульянова отремонтируют в Брянске по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15977) брянск (7082) ДТП (2824) ГИБДД (2393) прокуратура (2149) уголовное дело (2089) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1705) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1121)