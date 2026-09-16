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Криминал

Ограбление прохожего раскрыли полицейские в Брянске

2026, 16 сентября 12:50
Ограбление прохожего раскрыли полицейские в Брянске
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Полицейские в Брянске задержали двух грабителей, похитивших у прохожего украшения стоимостью 408 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 47-летний житель Брянска. Ночью он возвращался домой и во дворе в Бежицком районе встретил двоих незнакомых мужчин. Они спровоцировали словесную перепалку. Один из злоумышленников дважды ударил заявителя. Затем они сорвали с потерпевшего золотые цепочку и браслет, и убежали. Ущерб мужчина оценил в 408 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемых в грабеже. 34-летнего и 41-летнего брянцев. Похищенные ювелирные изделия мужчины успели сдать в ломбард, выручив 340 тысяч рублей. Украшения полицейские изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Фигурантам предъявили обвинения.

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