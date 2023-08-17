Молодой брянец похитил колонку из нового кафе

Ранее судимый 22-летний житель Брянска похитил музыкальную колонку из нового кафе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники нового кафе в областном центре сообщили в полицию о краже. Для привлечения посетителей около заведения играла музыка из выставленной на улицу колонки. В какой-то момент неизвестный отключил технику и увез на такси.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен ранее судимый безработный 22-летний житель Бежицкого района Брянска. Колонку он продал, а деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До суда он будет находиться под арестом.