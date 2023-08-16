Молодой брянец похитил нож и часы из дома пенсионера
25-летний житель Дятьковского района вынес рыболовные снасти, нож и часы из дома пенсионера. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратился 73-летний житель Дятьковского района. Мужчина рассказал, что в его отсутствие кто-то выбил входную дверь в его дом и похитил вещи. Добычей вора стали нож, часы и рыболовные снасти.
В этот же день оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 25-летнего жителя. Похищенное имущество стражи порядка у него изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
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