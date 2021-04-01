Молодой паре из Брянска грозит пожизненное заключение из-за наркотиков

Очередную партию наркотиков подозреваемые перевозили в банке с вареньем.

Полицейские задержали 25-летнюю девушку и ее 21-летнего подельника, которые торговали наркотиками на территории Брянской области.

Молодые люди перевозили очередную партию наркотиков из Московского региона. На въезде в Брянск их задержали с поличным.

При обыске в сумке подозреваемой полицейские нашли и изъяли банку с вареньем, внутри которой находился сверток с наркотиком – метадон массой 200 грамм.

По версии следствия, девушка, работая в одной из компаний по производству продуктов питания, зарегистрировалась на интернет-ресурсе для дополнительного заработка.

Подозреваемая использовала силиконовые формы для льда и готовила из гипса различные формы «закладок», в которые расфасовывала наркотики для дальнейшего сбыта.

Передвигаясь по городу, для маскировки своих действий злоумышленница оставляла на различных участках местности ветви деревьев, на конце которых были примотаны наркотики. К фрагментам коры девушка скотчем прикрепляла «закладки» и незаметно оставляла на деревьях очередную дозу наркотиков.

Сама подозреваемая употребляла марихуану. Через некоторое время она привлекла к наркобизнесу своего молодого человека.

Дома у злоумышленников в Советском районе Брянска полицейские нашли и изъяли крупную партию наркотиков и психотропных веществ различного действия общей массой более 820 грамм. Среди них – соли, амфетамин, мефедрон, метадон, марихуана и МДМА.

Как пояснили задержанные, все изъятые наркотики они планировали сбыть на территории региона.

Возбуждено уголовное дело. Молодой паре грозит пожизненное заключение. До суда злоумышленники будут находиться под стражей.