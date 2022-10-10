Молодой водитель ушиб голову в аварии в Брянске

21-летний автомобилист получил травму головы при столкновении двух машин в областном центре.

Авария произошла на улице Ульянова в Брянске. 28-летний водитель на Nissan Sunny не соблюдал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Audi 100.

В ДТП пострадал 21-летний автомобилист из Audi. С ушибленной раной головы его отпустили домой с назначением лечения.