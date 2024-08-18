Мопед столкнулся с «КАМАЗом» в Унече

Женщина погибла при столкновении мопеда с «КАМАЗом» в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Пушкина в городе Унеча произошла авария. 70-летний водитель за рулём мопеда Irbis ехал по обочине и не справился с управлением. Двухколёсный транспорт выехал на проезжую часть и врезался в «КАМАЗ-4350».

Водитель мопеда рваной раной предплечья и вывихом плеча попала в больницу. А его 40-летняя пассажирка умерла на месте происшествия.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.