Мопед врезался в иномарку в брянской деревне

Водитель мопеда получил травмы, врезавшись в иномарку в брянской деревне Мальтина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошл на улице Привокзальной в деревне Мальтина в Карачевском районе. 36-летний водитель на мопеда «Orion» после поворота налево на перекрёстке выехал на встречную полосу. Двухколёсный транспорт врезался в Volkswagen Golf. 30-летний водитель остановился, чтобы пропустить машины на главной дороге.

Байкер получил ушиб головы, раны ног и рук. Госпитализация ему не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.