Мошенничество раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемых в мошенничестве задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве. Житель областного центра в интернете нашёл посредников, обещавших конвертировать рубли в иностранную валюту, а также купить товар зарубежного производства. Он перевёл незнакомцам более 59 тысяч рублей. Получив деньги молодые люди перестали выходить на связь.

Двоих жителей Брянска в возрасте 24-х лет полицейские задержали. Им предъявили обвинение в мошенничестве.