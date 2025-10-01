Мошенничество с подменой товара с маркетплейса раскрыли полицейские в Брянске

Мошенничество с подменой дорогостоящей видеокарты с маркетплейса раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские задержали 27-летнего жителя Фокинского района Брянска, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина заказал на маркетплейсе видеокарту для компьютера стоимостью более 45 тысяч рублей. Он получил технику в пункте выдачи, а спустя три дня оформил возврат на якобы неисправный товар. Он отнес заказ в ПВЗ и получил деньги. Правоохранители выяснили, что покупатель подменил изначально полученное устройство на неработающее, переклеив на него этикетку с серийным номером. Новую видеокарту мужчина оставил себе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ущерб мужчина возместил.