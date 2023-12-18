Мошенник из Сети угрожал девушке из Брянска распространить личную информацию

Мошенник из Сети выманил у 17-летней девушки из Брянска пять тысяч рублей под угрозой распространить личную информацию. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Неприятная история произошла с 17-летней жительницей Брянска. В интернете она познакомилась с молодым человеком. В длительной переписке девушка не осмотрительного поделилась с сетевым знакомым информацией личного характера. После этого тон бесед изменился. Неизвестный стал угрожать подростку распространить конфиденциальные сведения. Избежать неприятностей он предложил за деньги. Девушка перевела злоумышленнику пять тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства мошенничества.