Мошенника из Оренбургской области осудят за обман брянчанки

22-летний житель Оренбургской области обвиняется в похищении у жительницы Новозыбкова крупной суммы денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Подозреваемый в соцсетях под предлогом получения дохода от ставок на спортивные соревнования убедил жительницу Новозыбкова перевести деньги на его QIWI-кошелек. Он обманул женщину, пообещав ей, что после осуществления ставок деньги вернутся вместе с доходом от выигрыша.

С осени 2019 года до января 2020 года 32-летняя горожанка перевела злоумышленнику в общей сложности более 218 тыс. рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину, а также добровольно возместил причиненный преступлением ущерб.

Напомним, четыре брянца перевели мошенникам более 600 тыс. рублей.