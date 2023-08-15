Мошенники обманули 44 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники обобрали 44 жителя Брянской области на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 44 жертвы телефонному и кибер мошенников. Потерпевший лишились 15 189 000 рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действия со счетами и картами. Жертвы сами сообщали конфиденциальные данные, в том числе и код для подтверждения операции.

Таким способом со счетов 26 человек мошенники похитили 8 017 000 рублей.