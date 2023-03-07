Мошенники обманули 86 брянцев за неделю

На минувшей неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 86 жителей Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию обратились 86 жертв мошенников. Они лишились 29 947 000 рублей.
Большинство поверили лжебанкирам. Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных действиях с счетами. Потерпевшие сами сообщали данные карт и коды для подтверждения операции. Со счетов 72 брянцев пропали 28 842 000 рублей.
Ещё 13 человек потеряли деньги при сделка в интернете. На специализированных сайтах частных объявлений они .пытались купить или продать транспорт, автозапчасти, бытовую технику. В итоге жертвы лишились 1 045 000 рублей.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».
01.03.2023 11:52
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
01.03.2023 10:55
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно