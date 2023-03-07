Мошенники обманули 86 брянцев за неделю

На минувшей неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 86 жителей Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 86 жертв мошенников. Они лишились 29 947 000 рублей.

Большинство поверили лжебанкирам. Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных действиях с счетами. Потерпевшие сами сообщали данные карт и коды для подтверждения операции. Со счетов 72 брянцев пропали 28 842 000 рублей.

Ещё 13 человек потеряли деньги при сделка в интернете. На специализированных сайтах частных объявлений они .пытались купить или продать транспорт, автозапчасти, бытовую технику. В итоге жертвы лишились 1 045 000 рублей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».