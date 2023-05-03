В полицию обратился 39-летний житель Бежицкого района Брянска. Он пообщался якобы с экспертом по инвестициям и решил выгодно вложить сбережения. На указанные счета он перевёл 324 тысяч рублей. Ожидаемо, что после этого эксперт пропал. Прибыли мужчина не получил.

Мошенники обманули брянца под предлогом быстрого заработка на инвестициях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Никто не останется без внимания Как в регионе поддерживают участников СВО и членов их семей. О мерах соцподдержки семей участников спецоперации, о выплатах бойцам за полученные ранения и о работе цифровой платформы патронажа «Zа Добро»… Эти и другие вопросы поднимались в ходе прямого эфира, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. Основной темой разговора стали различные направления социальной

«Ребята наши геройски служат» Спикер регионального парламента Игорь Ляхов рассказал, как прошла очередная поездка в зону СВО. Председатель и депутаты Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, Артем Малащенков и Сергей Шелудяков вернулись из поездки к смоленским подразделениям с новыми наказами от бойцов. Четко спланированный маршрут и конкретный список оборудования. Каждая поездка – это часть большой системной работы, которую реготделение партии

Более 250 региональных предприятий на территории МЖД присоединились к сервису «РЖД Маркет» 256 региональных предприятий на территории Московской железной дороги к настоящему времени присоединились к сервису «РЖД Маркет», из них 34 с начала 2023 года. Это первый железнодорожный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное транспортное решение по доставке до конечного потребителя. Производителям и покупателям после аккредитации на

3 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Смоленской области Для обеспечения безопасности движения в летний пожароопасный период в Смоленской области подготовлены 3 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что в этом году теплая погода установилась

На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а