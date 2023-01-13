Мошенники похитили у брянцев 374 млн рублей

В прошлом году телефонные и кибермошенники обобрали жителей Брянской области на 374 миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

За минувший год жертвами мошенников стали более 1600 жителей Брянской области. Чаще всего обманщики представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных операциях со счетами. Потерпевшие сами сообщали конфиденциальные сведения, в том числе и коды для подтверждения операций.

А в последние месяцы популярной у мошенников стала схема с «быстрым заработком». Мнимые бизнес-эксперты предлагают вложить сбережения в игру на бирже, акции, криптовалюту. Они обещают в короткий срок приумножить стартовый капитал. Но в этом случае прибыли не будет, как и возможности вернуть деньги.

Жертвы мошенников в Брянской области за год потеряли более 374 миллиона рублей.