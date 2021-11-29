Московские специалисты обследуют место карстового провала в Новозыбкове

С пятницы на месте ЧП работают сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

На месте карстового провала грунта в Новозыбкове работают специалисты. Напомним, в ночь с 24 на 25 ноября на улице Маяковского в Новозыбкове Брянской области произошло проседание грунта с надворной постройкой. Под землю почти полностью ушла частная баня площадью около 20 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал. Жильцов расположенных рядом с провалом частных домов расселили в пункт временного размещения и к родственникам.

На место оперативно прибыли пожарные, спасатели и чиновники. Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Новозыбковского городского округа.

Место провала огородили, близлежащие дома отключили от электро- и газоснабжения. Также на месте организовали круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России провели авиаразведку с использованием беспилотной авиационной системы. По данным МЧС, увеличения карстового провала не наблюдается.

С 26 ноября к детальному обследованию территории приступили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.