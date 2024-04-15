Мотоблок и легковушка столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении мотоблока и легковушки на брянской трассе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На 7 км автодороги «Погар-Гремяч» в Погарском районе произошло ДТП. на дороге остановился мотоблок с прицепом. 39-летний водитель поправлял груз – металлический швеллер. В этот момент на него наехал Renault Logan. 60-летний водитель иномарки не заметил препятствие.

Водитель мотоблока с переломом руки и ноги попал в больницу. Полиция проводит проверку.