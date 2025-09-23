Мотоцикл врезался в бронированный автомобиль на брянской трассе
Мотоцикл врезался в бронированный автомобиль на брянской трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Днём 22 сентября в Почепском районе на 85-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 33-летний мужчина за рулём мотоцикла Suzuki GSX1300R не учел дистанцию и врезался в бронированный автомобиль «Буран». 50-летний водитель поворачивал налево.
Водитель мотоцикла с травмами попал в больницу. Его 16-летнюю пассажирку врачи отпустили домой с назначением лечения. Оба были в шлемах.
На байкера инспекторы составили административный материал. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного