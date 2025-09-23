Мотоцикл врезался в бронированный автомобиль на брянской трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 22 сентября в Почепском районе на 85-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 33-летний мужчина за рулём мотоцикла Suzuki GSX1300R не учел дистанцию и врезался в бронированный автомобиль «Буран». 50-летний водитель поворачивал налево.

Водитель мотоцикла с травмами попал в больницу. Его 16-летнюю пассажирку врачи отпустили домой с назначением лечения. Оба были в шлемах.

На байкера инспекторы составили административный материал. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.