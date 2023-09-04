49-летний мотоциклист погиб при столкновении с «КАМАЗом» в Клинцовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 13 км автодороги «Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово» в Клинцовском районе произошло ДТП. 57-летний водитель на «КАМАЗе» при повороте налево на прилегающую территорию не пропустил мотоцикл Honda CTX700. 49-летний водитель ехал прямо во встречном направлении.

При столкновении мотоциклист получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой медицинской помощи. Он был в шлеме, но без дополнительной защитной экипировки.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.